Перевозил арсенал оружия: Тука прокомментировал задержание Рубана

Под видом переселенца, Владимир Рубан пытался провезти целый арсенал оружия.

Руководителя центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана задержали на КПВВ в зоне АТО с арсеналом оружия.

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука на странице в Facebook.

"Под видом переселенца, этот "генерал" пытался провезти целый арсенал оружия, который был скрыт в мебели", - написал Тука.

Позже Тука дописал в посте, что официального подтверждения этой информации еще не получил.

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Как сообщал УНИАН, по информации СМИ и соцсетей, руководитель центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан был задержан 8 марта. По данным источников, Рубана задержали между подконтрольным Украине Бахмутом и оккупированной Горловкой. По предварительным данным, задержание произошло из-за того, что переговорщик осуществлял транспортировку "запрещенного товара".

Перед этим Егор Карпенко на странице в Facebook написал о задержании на блок-посту граждан, которые пытались провести с неподконтрольной территории внушительный арсенал оружия.

По данным Карпенко, это оружие пытались провезти "группа террористов под видом мирных жителей для совершения террористических актов в тылу". При этом, интерьеры и местность, в которых были сделаны фото, опубликованные Карпенко, похожие на место задержания Рубана.