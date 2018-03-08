На Днепропетровщине сдали на металлолом Ленина, чтобы заказать памятник Шевченко (видео)
12:34, 08 марта 2018Общество
1414
Жители поселка Кринички Днепропетровской области сдали монумент красного вождя на металлолом, а за вырученные средства заказали памятник Тарасу Шевченко.
На Днепропетровщине памятник Ленина "обменяли" на монумент Шевченко / фото ТСН.ua
Жители поселка Кринички Днепропетровской области придумали, где взять деньги на памятник Кобзарю.
Читайте такжеВятрович заявил о фактическом завершении декоммунизации в Украине
Об этом сообщает ТСН.ua.
"Красного вождя из бронзы и чугуна сдали на металлолом, а за вырученные средства заказали памятник Тарасу Шевченко", - говорится в сообщении.
Сегодня его наконец установили в самом центре поселка.
Селяне сдали на металлолом бронзового Ленина, чтобы заказать памятник Шевченко
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: 204 годовщина со дня рождения Шевченко