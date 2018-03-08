На Днепропетровщине сдали на металлолом Ленина, чтобы заказать памятник Шевченко (видео)

12:34, 08 марта 2018
Общество
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фото ТСН.ua

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Красного вождя из бронзы и чугуна сдали на металлолом, а за вырученные средства заказали памятник Тарасу Шевченко", - говорится в сообщении.

Сегодня его наконец установили в самом центре поселка.

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Теги: #ленинопад