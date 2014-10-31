В Донецке в результате боевых действий погиб мирный житель, еще один ранен

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого городского совета, минувшая ночь прошла неспокойно, поступали сообщения о новых обстрелах северной части города.

Сегодня, 31 октября, утром, в районах города тихо, сообщения от жителей о происшествиях не поступают.

По мере прекращения активных боевых действий ремонтные бригады ПАО «Донецкгоргаз» проводят технологические мероприятия для восстановления газоснабжения. В настоящее время без газа остаются 2 тыс. 605 абонентов.

Читайте такжеВ трех районах Донецка слышны выстрелы из артиллерииСистемы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, общественный транспорт осуществляет движение согласно графикам, говорится в сообщении.