Вышла книга "Христос – это все!" с высказываниями афонского святого в украинском переводе

Сборник представляет собой выборку поучений преподобного Порфирия Кавсокаливита «Житие и слова», записанные им самим и на магнитофонную пленку, а также содержит краткое житие святого.

В Киеве увидела свет новая книга книга «Христос – это все!» с высказываниями преподобного Порфирия Кавсокаливита, которые переведены на украинский язык.

Как сообщает БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», книга издана Фондом по благословению архиепископа Львовского и Галицкого Филарета. Перевод с греческого осуществил исполнительный директор Фонда Андрей Ус.

Сборник представляет собой выборку поучений преподобного Порфирия Кавсокаливита «Житие и слова», записанные им самим и на магнитофонную пленку, а также содержит краткое житие святого.

«Преподобный Порфирий, один из современных греческих святых, заговорил на украинском языке, и украинцы отныне имеют возможность прочесть эту книгу на родном языке. Это небольшая книжечка, в которую вошла выборка поучений святого. Это издание именно для того, чтобы человек мог брать его в дорогу и читать чтобы успокоиться, или сосредоточиться духовно и телесно», - рассказал Андрей Ус.

Наставления преподобного Порфирия поднимают тему молитвы, духовной жизни, воспитания детей, болезней и вечности, а также значение любви каждого христианина к Богу и ближнему.

Составителями греческого оригинала, а также автором предисловия выступил греческий монастырь Хрисопиги. Игуменья монастыря монахиня Феоксения также написала предисловие к украинскому изданию.

«Благодатью Божьей преподобный Порфирий имел дар проникать в души людей, он понимал человеческое страдание, он утешал своим прозорливым словом, что несло радость, исцелял душевные и телесные болезни. Наставлениями и примером своей святой жизни преподобный вдохновлял всех полюбить Христа. Он всю свою жизнь говорил: «Христос – это все!», - отмечается в предисловии к изданию.

Преподобный Порфирий Кавсокаливит - современный святой, канонизирован Священным Синодом Вселенского Патриархата в 2013 году. Его жизнь, служение, молитвы были исполнены любовью к Богу и каждому человеку.

Преподобный Порфирий был духовным наставником многих людей по всему миру.

Книга может быть ориентиром для каждого человека, который ведет поиск духовного пути и внутреннего делания. Для людей, которые только стали на путь веры, книга станет путеводителем в духовных поисках.