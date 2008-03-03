Антимонопольный комитет заинтересовался повышением цен на бензин

Антимонопольный комитет Украины изучает обоснованность повышения цен на бензин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня председатель Антимонопольного комитета Алексей КОСТУСЕВ, отвечая на вопросы журналистов,

По его словам, этот вопрос сейчас изучается, и комитет занимается сбором и изучением информации от операторов рынка.

А.КОСТУСЕВ отметил, что АМК проводил встречи с операторами рынка и данный вопрос держится под жестким контролем.

Как сообщал УНИАН, по данным консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, г. Киев), с 22 по 29 февраля средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 1,4-2,6% (в среднем на 2%). Цена на бензин А-76 выросла на 2,1% - с 4,70 грн./литр до 4,80 грн./литр; бензин А-92 - на 1,4% - с 4,90 грн./литр до 4,97 грн./литр; бензин А-95 - на 1,7% - с 5,15 грн./литр 5,24 грн./литр. Дизельное топливо подорожало на 2,6% - с 5,09 грн./литр до 5,22 грн./литр.

Как считают эксперты, в течение первого полугодия цена бензина марки А-95 может достигнуть 6 грн./литр.