Сестра Савченко считает, что у российских адвокатов украинской летчицы "странная позиция"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Вера Савченко сказала на пресс-конференции.

Она отметила, что «немножко украинская сторона правозащитная и российская не находят общий вектор в защите».

«Я, мягко говоря, удивлена позицией российских адвокатов. И потому я лечу на этой неделе в Москву», - сказала она и отметила, что в поездке ее будет сопровождать украинский адвокат Виктор Чевгуз.

Савченко отметила, что у российских адвокатов ее сестры «странная позиция». «Они повлияли на решение Нади написать запрет украинским правозащитникам что-либо приобщать к делу», - сказала она.

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«Следователи просят документацию, которая бы свидетельствовала, что Надя психически здоровый, уравновешенный, адекватный человек. Военные, тем более, летчики ежегодно проходят эти экспертизы. И есть все эти документы, которые были взяты в Министерстве обороны и переведены на русский язык, нотариально заверены и все это передано», - сказала Савченко.

По ее словам, «почему-то российскую сторону адвокатов это очень смутило, потому что их линия, линия защиты, ведет к тому, чтобы ее (Надежду Савченко – УНИАН) признать психически больной и отправить на лечение».

«Вопрос, попадет ли она на лечение в Украину – это вопрос. Этот диагноз не снимает ни один суд, кроме того, который его поставил. Диагноз – имеется в виду приговор, что человек причастен к убийству, больная - забирайте ее лечить. Или мы ее оставим полечить», - сказала сестра Савченко.

Отвечая на вопрос относительно возможности замены российской стороны защиты, Савченко сказала, что говорить о замене сейчас не ко времени. «Давно это нужно было делать. Но сейчас посмотрю: возможно, и обойтись без этого можно будет», - сказала она.

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Сестра Савченко также сообщила, что планирует присутствовать на судебных заседаниях по делу летчицы.

Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе, а затем ее переправили в Россию. Там ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов под Луганском. С середины июля она находилась под арестом в воронежском СИЗО. Потом Савченко перевели из Воронежа в Москву для проведения психиатрической экспертизы.

27 октября Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года.

28 октября Следственный комитет РФ возбудил новое уголовное дело в отношении Савченко - за незаконное пересечение государственной границы.