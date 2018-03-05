Суд продлил арест подозреваемому в убийстве юристки Ноздровской

Защита ходатайствовала о круглосуточном домашнем аресте.

Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

«Несмотря на попытку защиты подозреваемого изменить последнем меру пресечения на круглосуточный домашний арест, по ходатайству прокуратуры подозреваемому продлена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. 1 января тело 38-летней Ирины Ноздровской, жительницы поселка Демидов Вышгородского района Киевской области, которая исчезла 29 декабря, обнаружили в местной реке.

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Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-главы Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский.

Уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.

8 января по подозрению в убийстве Ноздровской задержали отца Дмитрия Россошанского - Юрия Россошанского. 9 января суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток (до 8 марта включительно) без возможности внесения залога.

10 января первый заместитель начальника Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что на теле убитой была обнаружена ДНК Юрия Россошанского.

16 января член коллегии Министерства внутренних дел Украины, народный депутат от фракции «Народный фронт» Антон Геращенко заявил, что следствие рассматривает версию о том, что Юрию Россошанскому могли помогать спрятать тело правозащитницы.