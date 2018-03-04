Активисты пикетируют дом «титушки» Крысина, причастного к убийству журналиста Веремия

Возле дома находятся также представители полиции.

Около 50 участников «Автомайдана», С14 и представителей других общественных организаций пикетируют дом «тітушки» Юрия Крисіна, осужденного условно за причастность к убийству в 2014 году журналиста Вячеслава Веремия.

Как сообщает «Громадське», участники акции требуют, чтобы Крысин «не скрывался от правосудия и являлся на судебные заседания».

Они облили забор возле дома томатным соком, имитируя кровь, и выкрикивают «Крысина на нары». К митингующим никто не вышел.

Возле дома находятся также представители полиции.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 февраля 2014 года на углу улиц Владимирской и Большой Житомирской в центре Киева «титушки» убили журналиста Веремия. Сначала его сильно избили, а потом выстрелили в спину.

18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийцей Веремия является мужчина по имени Джалал Алиев. По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков «ДНР» и был убит в Горловке в июле 2015 года.

22 декабря 2017 года «титушке» Крысину, который добивал битой раненого журналиста, судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линник вынес приговор в виде 4 лет лишения свободы с отсрочкой наказания сроком на два года. Таким образом, если в течение двух лет Крысин не совершит уголовных преступлений, он будет освобожден от отбывания наказания в местах лишения свободы.

26 февраля журналист Богдан Кутепов на своей странице в Facebook сообщил, что Крысин в связи с рассмотрением апелляции на приговор спрятался в детском отделении Института сердца, где активисты облили его зеленкой.

1 марта Апелляционный суд Киева марта отложил рассмотрение жалобы на приговор Крысину до 19 марта и обязал полицию принудительно привести его на судебное заседание.