В МВД объяснили, почему задержанных под Радой ставили на колени

Представитель МВД пояснил, что такие меры были приняты для обеспечения личной безопасности правоохранителей.

В МВД рассказали, что задержанных вчера при разгоне палаточного городка под Радой ставили на колени не для унижения, а для обеспечения личной безопасности правоохранителей.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Департамента комуникаций МВД Артем Шевченко.

Читайте такжеСнос палаток под Радой: в МВД сообщили о семи пострадавших полицейских"Относительно воплей о якобы унижении задержанных. Непродолжительное пребывание задержанного на коленях перед посадкой в транспорт это - никакое не унижение, а общеупотребляемая полицейскими разных стран тактика обеспечения личной безопасности сотрудника путем приведения задержанного в подконтрольное положение, которое исключает возможность внезапного нападения на него. Именно поэтому, чтобы не держать на холодной погоде задержанных лежа на снегу лицом вниз, был избран такой способ контроля", - написал Шевченко.

Он также отметил, что степень жестокости правоохранителей не был чрезмерным, "учитывая опыт постоянных стычек спровоцированных митингующими; их настроенность на агрессию; оперативную информацию о возможном наличии оружия (которая подтвердилась во время обысков) и в конце концов трагический опыт 31 августа 2015 года, когда под ВР граната унесла жизни 4 гвардейцев".

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Напомним, 3 марта полиция очистила палаточный городок под Верховной Радой и задержала 111 его жителей. По словам заместителя председателя Нацполиции - начальника полиции Киева Андрея Крищенко, следственные действия в палаточном городке проводятся по событиям 27 февраля, когда пострадали 14 стражей порядка.

В Нацполиции заявили, что во время проведения следственных действий возле Верховной Рады правоохранители изъяли 9 гранат РГД-5, «коктейли Молотова» и 5 дымовых мин, а также задержали более сотни человек, которые оказывали сопротивление полиции.