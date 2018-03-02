В 2017 году Минюст взыскал с неплательщиков алиментов почти полмиллиарда гривен

В Украине сейчас около 3 млн детей живут в неполных семьях, из них алименты не выплачиваются почти 600 тыс. детей.

С начала 2017 года Министерство юстиции Украины взыскало с неплательщиков алиментов 450 млн грн в пользу украинских детей, сообщил глава Минюста Павел Петренко, выступая сегодня в Верховной Раде.

«Только с начала прошлого года было взыскано в пользу украинских детей на основании действующих норм закона 450 млн грн. Речь идет о 441 тыс. детей», - отметил Петренко.

Он также сообщил, что новый принятый закон об усилении ответственности неплательщиков алиментов, который действует в Украине менее месяца, дает потрясающие результаты. «Сейчас те дети, которые стали жертвами безответственности своих родителей, начали получать ту минимальную социальную поддержку в виде алиментов», - добавил министр.

Петренко отметил, что имплементация данного закона очень важна для страны, поскольку в Украине около 3 млн детей живут в неполных семьях, из них алименты не выплачиваются почти 600 тыс. детей.

Читайте такжеВ Минюсте рассказали о первых наказанных неплательщиков алиментовКак сообщал УНИАН, 6 февраля 2018 года в Украине вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов, которым, в частности, предусмотрено временное ограничение в праве выезда за пределы Украины должника, который не платит алименты.

К должнику, у которого есть задолженность по уплате алиментов в размере, который совокупно превышает сумму соответствующих платежей за шесть месяцев, могут применять следующие меры: временно ограничить его в праве управлять транспортным средством, пользоваться огнестрельным охотничьим, пневматическим и охолощенным оружием, устройствами отечественного производства для отстрела патронов, снаряженными резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, а также ограничить в праве на охоту.

Кроме того, законом предусмотрен новый вид административного взыскания в виде социальных работ, которые заключаются в выполнении лицом, совершившим правонарушение, в свободное от работы или учебы время платных общественно полезных работ, вид которых будут определять органы местного самоуправления.