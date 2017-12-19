Проверь своего избранника: с нового года в Украине должен заработать реестр неплательщиков алиментов
В Минюсте считают, что это будет дополнительной помощью для женщин, которые решили строить новые отношения.
Министерство юстиции Украины планирует с нового года обнародовать реестр неплательщиков алиментов.
Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко в Twitter.
"С нового года мы публикуем реестр неплательщиков алиментов - это будет дополнительная помощь для женщин, которые решили строить новые отношения: нет ли их нового избранника в этом реестре, не повторит ли он прежних ошибок в будущем?" - отметил он.
Как сообщал УНИАН, 7 декабря текущего года Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов (№7277).
Закон предусматривает временное ограничение в праве выезда за пределы Украины должника, который не платит алименты. Также к должнику, у которого есть задолженность по уплате алиментов в размере, совокупно превышающем сумму соответствующих платежей за шесть месяцев, могут применять следующие меры: временно ограничить его в праве управлять транспортным средством, пользоваться огнестрельным охотничьим, пневматическим и охолощенным оружием, устройствами отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, а также ограничить в праве охоты.
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Также предлагается новый вид административного взыскания в виде социальных работ, которые заключаются в выполнении лицом, совершившим административное правонарушение, в свободное от работы или учебы время платных общественно полезных работ, вид которых будут определять органы местного самоуправления.