1+1 медиа начинает продавать решение по защите авторских прав в интернете

Группа «1+1 медиа» объявила о запуске нового коммерческого продукта SUDUM – технологически-правовой системы по защите авторских прав в интернете, которая блокирует нелегальные копии видеоконтента на сайтах, популярных социальных сетях и видеохостингах.

SUDUM в автоматическом режиме 24/7 проводит поиск нелегальных копий видео в интернете. После обнаружения пиратской версии контента, программа самостоятельно рассылает жалобу веб-сайту, хостинг-провайдеру, администрации социальной сети. Работу системы контролируют специалисты 1+1 медиа, чтобы избежать случайных блокировок легального контента.

Изначально SUDUM был разработан департаментом 1+1 Digital для защиты собственного контента медиахолдинга от пиратов. После первого года работы системы, 1+1 медиа удалось достичь 94% эффективности по зачистке нелегальных копий в интернете: было удалено 200 тыс. копий, а прибыль, от возросшего трафика на онлайн-площадках группы, увеличилась на 40%.

«Интернет-пиратство – насущная проблема для правообладателей, и одна из главных причин, по которой они недополучают прибыль. Сегодня производители контента объединяются для решения этой проблемы. Нам важно быть компанией, которая не только борется с пиратами, но и предлагает рынку свои решения для борьбы с ними. У нас есть богатый опыт защиты своего контента и мы готовы его масштабировать на бизнесы других правообладателей», – отмечает Анна Ткаченко, директор диджитал-направления 1+1 медиа.

Сегодня решение способно обеспечить защиту интересов правообладателей в рунете и уанете, а первыми клиентами 1+1 медиа по защите авторских прав стали KINOMANIA, KINOLIFE Distribution, Must See Movie и Ukrainian Film Distribution.

В планы по развитию SUDUM входит расширение типов контента, которые может защищать система: аудиофайлы, тексты, графические изображения. Кроме того, в случае успеха на украинском рынке, 1+1 медиа планирует представить своё решение зарубежным правообладателям.