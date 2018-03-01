Почему предприниматели попадают под прицел НАБУ

С момента создания НАБУ главной целью его деятельности была обозначена борьба с топ-коррупцией в Украине. Его главной задачей в законодательстве определяется «…противодействие криминальным коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами…». Исходя из этого, логично было бы предположить, что основными предметом «интереса» НАБУ должны быть чиновники и сотрудники государственных компаний. Но на практике дело обстоит несколько иначе.

Статистика работы НАБУ показывает, что «клиентами» бюро очень часто выступают представители частного сектора. По официальным данным, на сегодняшний день из 149 уведомлений о подозрении, врученных НАБУ, 69 получили лица, не имеющие отношения к государственным структурам.

В таких случаях защита в первую очередь апеллирует к тому, что их клиенты-предприниматели в принципе не должны и не могут выступать подозреваемыми в делах бюро. Так почему же НАБУ инициирует уголовные дела в отношении частных лиц, если главной его целью является борьба с коррупцией? Вопрос риторический только на первый взгляд.

Необходимо отметить, что правовые основания для подобных действий у НАБУ имеются. Во-первых, Уголовный кодекс Украины содержит понятия соучастия в преступлении и различных видов соучастников. В случаях, когда исполнителем коррупционного преступления выступает государственный чиновник, а частные лица склонили его к этому либо иным образом содействовали в совершении такого преступления, все соучастники совершения преступления будут нести уголовную ответственность по соответствующей коррупционной статье УК Украины. То есть, речь идет о лицах, которые в сговоре с чиновниками осознанно принимали участие в совершении коррупционного преступления (организатор, подстрекатель, пособник). Отличным примером такого соучастия является действия «посредника» при получении взятки госчиновником – в таком случае посредник вместе с чиновником будет отвечать за получение взятки. Если же предприниматель поставит по предварительному сговору с чиновниками в госструктуры товары по завышенным ценам (как в резонансных делах НАБУ о поставках топлива в Минобороны или рюкзаков в МВД), он будет соучастником в деле по злоупотреблению служебным положением.

У НАБУ действительно имеются правовые основания привлекать к ответственности предпринимателей за коррупционные преступления, однако вряд ли коррупционные действия этих субъектов составляют наибольшую опасность для общества

Во-вторых, к подследственности НАБУ закон относит преступления, непосредственными исполнителями которых могут быть лица, не имеющие отношения к госструктурам. Так, например, если предприниматель будет изобличен в том, что предложил незаконное вознаграждение руководителю министерства за предоставленную преференцию в хозяйственных связях с подведомственным министерству предприятием или пообещал такое вознаграждение прокурору за то, что тот в его интересах повлияет на решение судьи, то он станет непосредственным исполнителем коррупционного преступления и «прямым клиентом» НАБУ.

Таким образом, у НАБУ действительно имеются правовые основания привлекать к ответственности предпринимателей за коррупционные преступления, однако вряд ли коррупционные действия этих субъектов составляют наибольшую опасность для общества. Но почему же тогда так часто предприниматели становятся фигурантами коррупционных расследований бюро?

Дело в том, что НАБУ порой злоупотребляет своей возможностью «привлекать» в свои дела представителей частного сектора. К примеру, обеспечивая надлежащую доказательную базу по уголовным производствам против чиновников. В отсутствие всех необходимых доказательств, но понимая, что предприниматель может быть причастен к коррупционному преступлению и иметь необходимую информацию, детективы обрушивают на предпринимателя разные инструменты воздействия: оглашают подозрение в совершении преступления, инициируют взятие под стражу и арест имущества. При этом задержанному предлагается альтернатива: при условии признания своей вины и изобличения чиновников, получить условный срок по сделке со следствием и выйти на свободу.

Первичным предметом интереса НАБУ должны быть коррупционные «шалости» госчиновников высшего звена, о которых почти ежедневно сообщается в средствах массовой информации

Такими злоупотреблениями и объясняется подавляющее преобладание в делах НАБУ обвинительных приговоров, утвержденных на основании сделок со следствием (на сегодняшний день 18 из 19). Но эта практика является весьма сомнительной с точки зрения ее правомерности. Она не оправдывает социальных ожиданий от деятельности НАБУ, а, следовательно, не способствует возникновению доверия к этому органу, не говоря о его авторитете.

Первичным предметом интереса НАБУ должны быть коррупционные «шалости» госчиновников высшего звена, о которых почти ежедневно сообщается в средствах массовой информации. При этом предприниматели и иные представители сферы частного сектора должны привлекаться к ответственности лишь «попутно» с топ-чиновниками. К сожалению, на сегодня бюро в таких случаях фактически идет от обратного: не имея информации о непосредственном исполнителе коррупционного преступления, выходит на него через противоправное давление на предпринимателей, состоявших с ним в деловых отношениях. Другими словами, не имея информации о непосредственном исполнителе преступления (чиновнике), НАБУ оглашает подозрения соучастникам (предпринимателям) и берет их под стражу. Но ведь при инициировании и рассмотрении вопроса о взятии под стражу в соответствии с нормами Уголовного процессуального кодекса Украины первоочередное значение имеет именно обоснованность подозрения. А о какой обоснованности подозрения соучастнику можно говорить, если мы не знаем, кто непосредственно выступил исполнителем преступления…

Предприниматели могут являться и часто являются фигурантами дел Национального антикоррупционного бюро Украины. При этом детективы бюро должны изобличать госчиновников путем сбора необходимых доказательств и проведения следственных действий, не злоупотребляя при этом сомнительным давлением на предпринимателей. Ведь если бюро ставит перед собой цель снизить уровень коррупции в государстве и приучить народ Украины жить по закону, его сотрудники не должны позволять себе отходить от его требований в процессе выполнения своих обязанностей.

Юрий Радзиевский, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Радзиевский и Партнеры»