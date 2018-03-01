Почему предприниматели попадают под прицел НАБУ

Юрий Радзиевский
13:39, 01 марта 2018
Общество
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Мнение

Статистика работы НАБУ показывает, что «клиентами» бюро очень часто выступают представители частного сектора. По официальным данным, на сегодняшний день из 149 уведомлений о подозрении, врученных НАБУ, 69 получили лица, не имеющие отношения к государственным структурам.

В таких случаях защита в первую очередь апеллирует к тому, что их клиенты-предприниматели в принципе не должны и не могут выступать подозреваемыми в делах бюро. Так почему же НАБУ инициирует уголовные дела в отношении частных лиц, если главной его целью является борьба с коррупцией? Вопрос риторический только на первый взгляд. 

Необходимо отметить, что правовые основания для подобных действий у НАБУ имеются. Во-первых, Уголовный кодекс Украины содержит понятия соучастия в преступлении и различных видов соучастников. В случаях, когда исполнителем коррупционного преступления выступает государственный чиновник, а частные лица склонили его к этому либо иным образом содействовали в совершении такого преступления, все соучастники совершения преступления будут нести уголовную ответственность по соответствующей коррупционной статье УК Украины. То есть, речь идет о лицах, которые в сговоре с чиновниками осознанно принимали участие в совершении коррупционного преступления (организатор, подстрекатель, пособник). Отличным примером такого соучастия является действия «посредника» при получении взятки госчиновником – в таком случае посредник вместе с чиновником будет отвечать за получение взятки. Если же предприниматель поставит по предварительному сговору с чиновниками в госструктуры товары по завышенным ценам (как в резонансных делах НАБУ о поставках топлива в Минобороны или рюкзаков в МВД), он будет соучастником в деле по злоупотреблению служебным положением.

У НАБУ действительно имеются правовые основания привлекать к ответственности предпринимателей за коррупционные преступления, однако вряд ли коррупционные действия этих субъектов составляют наибольшую опасность для общества

Во-вторых, к подследственности НАБУ закон относит преступления, непосредственными исполнителями которых могут быть лица, не имеющие отношения к госструктурам.  Так, например, если предприниматель будет изобличен в том, что предложил незаконное вознаграждение руководителю министерства за предоставленную преференцию в хозяйственных связях с подведомственным министерству предприятием или пообещал такое вознаграждение прокурору за то, что тот в его интересах повлияет на решение судьи, то он станет непосредственным исполнителем коррупционного преступления и «прямым клиентом» НАБУ.

Таким образом, у НАБУ действительно имеются правовые основания привлекать к ответственности предпринимателей за коррупционные преступления, однако вряд ли коррупционные действия этих субъектов составляют наибольшую опасность для общества. Но почему же тогда так часто предприниматели становятся фигурантами коррупционных расследований бюро?

Дело в том, что НАБУ порой злоупотребляет своей возможностью «привлекать» в свои дела представителей частного сектора. К примеру, обеспечивая надлежащую доказательную базу по уголовным производствам против чиновников. В отсутствие всех необходимых доказательств, но понимая, что предприниматель может быть причастен к коррупционному преступлению и иметь необходимую информацию, детективы обрушивают на предпринимателя разные инструменты воздействия: оглашают подозрение в совершении преступления, инициируют взятие под стражу и арест имущества. При этом задержанному предлагается альтернатива: при условии признания своей вины и изобличения чиновников, получить условный срок по сделке со следствием и выйти на свободу.

Первичным предметом интереса НАБУ должны быть коррупционные «шалости» госчиновников высшего звена, о которых почти ежедневно сообщается в средствах массовой информации

Такими злоупотреблениями и объясняется подавляющее преобладание в делах НАБУ обвинительных приговоров, утвержденных на основании сделок со следствием (на сегодняшний день 18 из 19). Но эта практика является весьма сомнительной с точки зрения ее правомерности. Она не оправдывает социальных ожиданий от деятельности НАБУ, а, следовательно, не способствует возникновению доверия к этому органу, не говоря о его авторитете.

Первичным предметом интереса НАБУ должны быть коррупционные «шалости» госчиновников высшего звена, о которых почти ежедневно сообщается в средствах массовой информации. При этом предприниматели и иные представители сферы частного сектора должны привлекаться к ответственности лишь «попутно» с топ-чиновниками. К сожалению, на сегодня бюро в таких случаях фактически идет от обратного: не имея информации о непосредственном исполнителе коррупционного преступления, выходит на него через противоправное давление на предпринимателей, состоявших с ним в деловых отношениях. Другими словами, не имея информации о непосредственном исполнителе преступления (чиновнике), НАБУ оглашает подозрения соучастникам (предпринимателям) и берет их под стражу. Но ведь при инициировании и рассмотрении вопроса о взятии под стражу в соответствии с нормами Уголовного процессуального кодекса Украины первоочередное значение имеет именно обоснованность подозрения. А о какой обоснованности подозрения соучастнику можно говорить, если мы не знаем, кто непосредственно выступил исполнителем преступления… 

Предприниматели могут являться и часто являются фигурантами дел Национального антикоррупционного бюро Украины. При этом детективы бюро должны изобличать госчиновников путем сбора необходимых доказательств и проведения следственных действий, не злоупотребляя при этом сомнительным давлением на предпринимателей. Ведь если бюро ставит перед собой цель снизить уровень коррупции в государстве и приучить народ Украины жить по закону, его сотрудники не должны позволять себе отходить от его требований в процессе выполнения своих обязанностей.     

Юрий Радзиевский, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Радзиевский и Партнеры»

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Теги: #НАБУ#предпринимательство