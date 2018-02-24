Одесская полиция задержала 20 юных участников акции, посвященной 100-летию советской армии

В отдел полиции повезли юношей в связи с тем, что на месте не удалось установить личности активистов, среди которых были и неизвестные в балаклавах.

В Одессе в полицию сегодня доставили около 20 несовершеннолетних участников акции, посвященной 100-летию советской армии.

Как передает корреспондент УНИАН, в пятницу вечером группа молодых людей пришла в центральный парк культуры и отдыха им. Тараса Шевченко.

Юноши, в числе которых один был в форме курсанта морского учебного заведения, развернули белые флаги, на которых желтая надпись «Вера и память» и изображение вечного огня. Также у этой группы были плакаты с текстом, восхваляющим советскую армию.

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Молодые люди намеревались пройти по одной из аллей, чтобы присоединится к акции возле монумента Неизвестному матросу, где собрались взрослые люди, чтобы возложить к указанному памятнику цветы. Однако несовершеннолетних внезапно окружили сотрудники полиции, потребовавшие, чтобы те представились и объяснили, что делают в парке с флагами. Затем их увезли на спецтранспорте из парка.

Как пояснил советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк, в Приморский отдел полиции Одессы доставили группу несовершеннолетних, принимавших участие в массовых мероприятиях, для установления их личных данных и обстоятельств, при которых юноши оказались на месте событий.

В отдел полиции юношей повезли в связи с тем, что на месте не удалось установить личности активистов, среди которых были и неизвестные в балаклавах.

«Они не смогли ни объяснить цели пребывания в парке, ни назвать руководителя или организацию, предоставившую атрибутику для проведения массового мероприятия – вообще ничего, что стало достаточным основанием для полицейского реагирования для безопасности граждан в наше тревожное время», - подчеркнул Форостяк.

Он отмечает, что в отделении полиции установлены личности молодых людей и обстоятельства, при которых они появились в месте проведения массового мероприятия.

Форостяк призвал руководство учебных заведений Одессы обратить внимание, о недопущении использования несовершеннолетних в массовых мероприятиях сомнительного характера.

Как сообщал УНИАН, в Одессе неизвестный «заминировал» Аллею Славы, на которой проходила акция по случаю 100-летия советской армии. В частности, неизвестный позвонил на спецлинию «102» и сообщил, что Аллея Славы, расположенная в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко заминирована. В результате проверки каких-либо взрывоопасных веществ или предметов не обнаружено.

Участники акции, пришедшие с красными гвоздиками, плакатами с советской тематикой, белыми флагами, на которых было написано «Вера и память» и нарисован вечный огонь, успели возложить цветы к памятнику Неизвестному матросу.

Они скандировали: «Слава советскому воину!», «Ура!», «Слава советским воинам!». Уходя, участники акции песни произведения советских времен «Катюша» и «Вставай, страна огромная…».