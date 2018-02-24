Польскому работодателю, который выкинул с инсультом украинку, выдвинули первые обвинения

Мужчину обвиняют в нелегальном трудоустройстве пострадавшей и ее сестры.

Владельцу фирмы со Сьроди Великопольской, в которой работала гражданка Украины, которую работодатель бросил на улице с инсультом, предъявлены обвинения в нелегальном трудоустройстве иностранцев.

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Как сообщает "Польское радио", в пятницу сотрудники полиции допросили мужчину и предъявили ему обвинение в нелегальном трудоустройстве женщины и ее сестры.

По словам полиции, мужчину обвиняют прежде всего в несообщении об этом факте в Учреждение общественного страхования. Как сообщает издание, инспекторы труда проводят тщательную проверку предприятия. Ее результаты должны быть известны в конце марта.

Как сообщал УНИАН, мужчина не вызвал скорую украинке, у которой случился инсульт - женщину просто вывезли на улицу и выкинули ее, вызвав полицию как к якобы нетрезвой особе. Женщина работала нелегально.