В Одессе телефонный террорист помешал акции по случаю 100-летия советской армии

В Одессе неизвестный «заминировал» Аллею Славы, куда пришли около 60 человек с красными гвоздиками, плакатами с советской тематикой.

В Одессе неизвестный «заминировал» Аллею Славы, на которой проходила акция по случаю 100-летия советской армии.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сегодня около 16.30 неизвестный позвонил на спецлинию «102» и сообщил, что Аллея Славы, расположенная в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко заминирована. На место выехали взрывотехники, оперативно-следственная группа и пр.

Отмечается, что в результате проверки каких-либо взрывоопасных веществ или предметов не обнаружено.

Читайте такжеКрасные флаги с серпом и молотом в Кривом Роге: в Нацгвардии проведут расследование (фото)В это время на Аллею Славы пришли около 60 человек с красными гвоздиками, плакатами с советской тематикой и белыми флагами, на которых было написано «Вера и память» и нарисован вечный огонь.

Собравшиеся успели возложить цветы к памятнику Неизвестному матросу, заявив, что пришли отметить 100-летие со дня основания советской армии.

Они скандировали: «Слава советскому воину!», «Ура!», «Слава советским воинам!». Уходя, участники акции песни произведения советских времен «Катюша» и «Вставай, страна огромная…».

С ними был известный в городе активный участник акций на Куликовом поле Морис Ибрагим.