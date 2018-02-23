"Задохнусь, но поеду": в сети показали, как киевляне пытаются втиснуться в переполненный автобус (видео)
В соцсетях опубликовали видео, на котором видно, как толпа людей пытается втиснуться в переполненный автобус. Инцидент произошел на остановке "Почтовая площадь", когда после долго интервала подъехал автобус №114.
Об этом пишет "В городе Киев".
На видео можно разглядеть, как три человека - девушка, мужчина и женщина - стоят на подножке, и из-за этого не могут закрыться двери. После того, как еле-еле закрылась одна створка дверей, на остановку подбежала бабушка и помогла закрыть вторую. Автобус тронулся, зажевав дверями куртку мужчины.
При этом ни один из пассажиров не захотел выйти из транспорта и подождать следующий.
Как сообщал УНИАН, в Киеве погоня за Mercedes закончилась повреждением шести автомобилей.