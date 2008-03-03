Символ Винницы передали в коммунальную собственность города

Винницкий областной совет передал в коммунальную собственность Винницы символ города - архитектурно-исторический памятник "Водонапорная башня", расположенный в сквере им. Козицкого в центре города.

Как передает корреспондент УНИАН, свое решение Винницкий облсовет аргументировал тем, что памятник признан символом города на основании опроса жителей Винницы.

Руководство города планирует к 2010 году провести капитальный ремонт памятника.

"Водонапорная башня" построена по проекту архитектора Григория Артынова для обеспечения водоснабжения населения Винницы в начале XX века по решению Винницкой думы.

В годы Великой Отечественной войны "Водонапорная башня" служила наблюдательным пунктом за ходом военных действий на окраинах Винницы, а после войны в башне жили люди.

С 1993 года в "Водонапорной башне" располагается Музей памяти воинов Винницкой области, погибших во время боевых действий в Афганистане в 1979-1989 годах и городской краеведческий музей, который входил в состав Винницкого областного.

В 1985 году "Водонапорную башню" передали Винницкому областному краеведческому музею в составе экспозиции Мемориала революционной и боевой славы с вечным огнем в сквере имени Козицкого.