"Это что за е**нутая": премьер по-мужски поговорил с Москалем, обматерившим Супрун (видео)

12:25, 23 февраля 2018
Общество
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Москаль обозвал Супрун "їб***той" / фото УНИАН

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"Сказал, что считаю: он должен найти силы публично извиниться перед и.о. главы Минздрава Ульяной Супрун за оскорбительные слова в ее адрес. Такое поведение недопустимо для чиновника и мужчины и не украшает мужчин", - говорится в сообщении Гройсмана в Twitter.

Ранее председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля возмутило заявление и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун о том, что лекарства от кори в области не были растаможены надлежащим образом.

"Посмотрите на эту Супрун. Я готовлю ей ответ, что ей прививку надо от глупости... Вчера распространили все информационные агентства ее письмо: "Есть проблемы на Закарпатье, потому что и местная администрация, которую возглавляет Геннадий Москаль, получили 8000 доз от Венгрии, но не растаможили их и завезли контрабандой". Хотя сейчас мы выставляем таможни – все растаможено. Это что за е**нутая, я извиняюсь за это слово", - резко отреагировал Москаль.

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Теги: #Москаль и Супрун#Москаль обматерил Супрун#Гройсман и Москаль