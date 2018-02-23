"Это что за е**нутая": премьер по-мужски поговорил с Москалем, обматерившим Супрун (видео)

Премьер-министр раскритиковал резкое заявление Москаля в адрес Супрун и подчеркнул, что такое поведение недопустимо для чиновника.

Премьер Владимир Гройсман провел телефонный разговор с главой Закарпатской ОГА Геннадием Москалем за его брань в адрес и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

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"Сказал, что считаю: он должен найти силы публично извиниться перед и.о. главы Минздрава Ульяной Супрун за оскорбительные слова в ее адрес. Такое поведение недопустимо для чиновника и мужчины и не украшает мужчин", - говорится в сообщении Гройсмана в Twitter.

Утром имел телефонный разговор с председателем Закарпатской ОГА Геннадием Москалем. Сказал, что считаю: он должен найти силы публично извиниться перед в.а. МИНЗДРАВ Ульяной Супрун за оскорбительные слова в ее адрес. Такое поведение недопустимо для високопосадоця и мужчины и не украшает мужчин — Volodymyr Groysman (@VGroysman) February 23, 2018

Ранее председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля возмутило заявление и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун о том, что лекарства от кори в области не были растаможены надлежащим образом.

"Посмотрите на эту Супрун. Я готовлю ей ответ, что ей прививку надо от глупости... Вчера распространили все информационные агентства ее письмо: "Есть проблемы на Закарпатье, потому что и местная администрация, которую возглавляет Геннадий Москаль, получили 8000 доз от Венгрии, но не растаможили их и завезли контрабандой". Хотя сейчас мы выставляем таможни – все растаможено. Это что за е**нутая, я извиняюсь за это слово", - резко отреагировал Москаль.