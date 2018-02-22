"Это что за е**нутая": Москаль обозвал Супрун, комментируя ее обвинения в контрабанде лекарств (видео)

Глава Закарпатской области не сдерживал эмоций на сессии облсовета.

Главу Закарпатской ОГА Геннадия Москаля возмутило заявление и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун о том, что лекарства от кори в области не были растаможены надлежащим образом.

На сессии облсовета Москаль процитировал заявление Супрун, одновременно комментируя ее. Видео с сессии облсовета ТСН предоставил телеканал "Сириус".

"Посмотрите на эту Супрун. Я готовлю ей ответ, что ей прививка нужна от глупости... Вчера распространили все информационные агентства ее письмо: "Есть проблемы на Закарпатье, потому что и местная администрация, которую возглавляет Геннадий Москаль, получила 8000 доз от Венгрии, но не растаможила их и завезла контрабандой". Хотя сейчас мы выставляем таможни – все растаможено. Это что за е**нутая, я извиняюсь за это слово", - резко отреагировал Москаль.

Читайте такжеВспышки кори уже "не остановим": Богомолец советует обратить внимание на другие опасные болезни (видео)Также он возразил, что якобы врачи не желают использовать "нерастаможенные должным образом" лекарства.

"Да если бы не эти лекарства, мы бы не смогли приостановить распространение кори", - добавил глава Закарпатья.

Напоследок Москаль посетовал, что чиновники неосторожно создают конфликтную ситуацию с Венгрией, с которой и так возникло много споров из-за нового образовательного закона, который страны-соседи считают дискриминационным в отношении языков нацменьшинств.

"Сколько мы можем дебилов терпеть в правительстве", - заявил Москаль.