В Харькове ликвидирована авария на трубопроводе, из-за которой без тепла остались почти 400 объектов
10:55, 23 февраля 2018
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В горсовете заверили, что вскоре начнется подача тепла и горячей воды.
Сейчас тепловики заполняют систему водой \ фото УНИАН
В Харькове коммунальщики ликвидировали аварию на магистральном трубопроводе, в результате чего без теплоснабжения остались около 400 объектов.
Читайте такжеВ Харькове из-за аварии на трубопроводе без тепла остались около 400 объектовОб этом сегодня на своей странице в Facebook сообщил директор департамента по связям с общественностью и СМИ Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.
«Авария на теплосетях по ул. Шатиловской ликвидирована. Сейчас тепловики заполняют систему водой, и скоро начнется подача тепла и горячей воды. Это вопрос 3-4 часов», - написал Сидоренко.
Как сообщал УНИАН, авария на тепломагистрали произошла утром 22 февраля в районе Шатиловки в Шевченковском районе Харькова. Без теплоснабжения и горячей воды осталось около 400 жилых домов, больниц, детсадов и школ.
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