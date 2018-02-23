В Харькове ликвидирована авария на трубопроводе, из-за которой без тепла остались почти 400 объектов

В горсовете заверили, что вскоре начнется подача тепла и горячей воды.

В Харькове коммунальщики ликвидировали аварию на магистральном трубопроводе, в результате чего без теплоснабжения остались около 400 объектов.

Читайте такжеВ Харькове из-за аварии на трубопроводе без тепла остались около 400 объектовОб этом сегодня на своей странице в Facebook сообщил директор департамента по связям с общественностью и СМИ Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

«Авария на теплосетях по ул. Шатиловской ликвидирована. Сейчас тепловики заполняют систему водой, и скоро начнется подача тепла и горячей воды. Это вопрос 3-4 часов», - написал Сидоренко.

Как сообщал УНИАН, авария на тепломагистрали произошла утром 22 февраля в районе Шатиловки в Шевченковском районе Харькова. Без теплоснабжения и горячей воды осталось около 400 жилых домов, больниц, детсадов и школ.