В Харькове из-за аварии на трубопроводе без тепла остались около 400 объектов

Сейчас коммунальщики откачивают воду, после чего будет проведено вскрытие трассы и ликвидация поломки.

В Харькове в результате аварии на магистральном трубопроводе без теплоснабжения остались около 400 объектов в двух районах города. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета, авария на тепломагистрали произошла сегодня утром в районе Шатиловки в Шевченковском районе.

Читайте такжеНеделя без света: в Вилково удалось восстановить электроснабжение в жилые многоэтажкиПо сведениям горсовета, порыв произошел на тепломагистрали, которая идет от ТЭЦ-5. На данный момент на месте аварии работают несколько бригад. Сейчас коммунальщики откачивают воду, после чего будет проведено вскрытие трассы и ликвидирована поломка. Как отметили в мэрии, согласно нормам, после вскрытия тепломагистрали на устранение неполадки требуется от 8 до 12 часов.

В комментарии УНИАН пресс-секретарь коммунального предприятия «Харьковские тепловые сети» Татьяна Чуйко сообщила, что в настоящее время в Киевском районе Харькова от теплоснабжения отключено 266 жилых домов, 4 детских сада, 5 школ и 16 лечебных учреждений; от горячего водоснабжения - 41 жилой дом, 3 детских сада, 3 больницы.

В Шевченковском районе от теплоснабжения отключено 86 жилых домов, 1 детский сад, 1 школа и 3 медицинских учреждения; от горячего водоснабжения - 43 жилых дома, детский сад и школа, а также 3 медицинских учреждения.