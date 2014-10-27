В Сумах уже в третий раз вандал повредил мемориальную доску Небесной сотне

Как сообщили УНИАН в секторе общественных связей УМВД Украины в Сумской области, инцидент произошел 25 октября около 21 часа.

Согласно сообщению, задержать правонарушителя помог прохожий.

Читайте такжеВ Киеве открыли первый памятник "Небесной сотне" (фоторепортаж)

«Случайный прохожий заметил неизвестного мужчину, который большим камнем бросал по мемориальной доске. На сделанное замечание злоумышленник отреагировал своеобразно - пошел с угрозами на прохожего. Неравнодушный гражданин отбежал на безопасное расстояние и позвонил в милицию. Правоохранители приехали быстро, и неподалеку от места происшествия задержали вандала», - отмечается в сообщении.

Злоумышленником оказался 31-летний житель областного центра.

Сегодня устанавливаются все обстоятельства совершения правонарушения. Милиция проводит проверку.

В Сумах это уже третий случай повреждения этой мемориальной доски.

Ранее УНИАН сообщал, что завершается общественное обсуждение проекта решения Киевского городского совета относительно переименования улицы Институтской на улицу Героев Небесной Сотни в Печерском районе.