В Харькове во время матча "Шахтер" - "Рома" за порядком будут следить почти 2 тысячи полицейских

Ожидается, что спортивное мероприятие посетят до 40 тысяч болельщиков.

Харьков. 21 февраля. УНИАН. В Харькове общественный порядок во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между донецким «Шахтером» и римской «Ромой» будут охранять 1,8 тыс. правоохранителей.

Читайте также"Шахтер" является фаворитом на ставках букмекерских контор в первом матче с "Ромой"Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области, охрану общественного порядка и безопасности, в частности, будут обеспечивать 1400 работников Нацполиции и 400 военнослужащих Нацгвардии.

По сведениям полиции, к мероприятиям по охране также будут привлечены курсанты Харьковского национального университета внутренних дел и Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

В полиции добавили, что спортивное мероприятие посетят до 40 тысяч болельщиков.

Справка УНИАН. Матч между командами «Шахтер» (Донецк) и «Рома» (Италия) начнется сегодня, 21 февраля, в 21:45 на стадионе «Металлист». В связи с матчем работу метрополитена продлили на час - до 1:00.