На Лычаковском кладбище во Львове почтили память героев Небесной сотни (видео)

К могилам героев возложили цветы и зажгли лампадки, оркестр сыграл украинский гимн.

На Лычаковском кладбище во Львове отслужили панихиду по участникам революции Достоинства. Там похоронены четверо участников революции Достоинства: Андрей Дигдалович, Владимир Бойко, Юрий Вербицкий и Богдан Илькив.

На поле почетных захоронений №67 представители власти, общественных организаций, участники Революции Достоинства и участники АТО, семьи героически погибших, студенческая молодежь возложили цветы и отдали дань уважения Героям Небесной Сотни и новейшим борцам за независимость.

Представители духовенства отслужили чин панихиды, а присутствующие зажгли лампадки на могилах генерал-майора Сергея Кульчицкого и полковника Андрея Соколенко.

Сопровождал торжества хор, который исполнил песню «Плывет кача по Тисини».