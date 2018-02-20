В Кабмине 26 февраля хотят признать Днем сопротивления Крыма российской оккупации

В Мининформполитике ожидают окончательного принятия Стратегии информационной реинтеграции Крыма.

Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар убеждена, что 26 февраля необходимо официально признать Днем сопротивления Крыма российской оккупации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на пресс-конференции на тему: "Четвертая годовщина оккупации Крыма", которая посвящена 26 февраля - Дню сопротивления Крыма российской оккупации.

"Мы считаем, что этот день должен быть официально Днем сопротивления Крыма российской оккупации. Соответствующий документ от Кабмина в прошлом году пошел на Администрацию президента, и сейчас фактически рассматривается вопрос подписания соответствующего указа, для того чтобы этот день был официально Днем сопротивления Крыма Российской Федерации", - сказала Джеппар.

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Она также напомнила, что ранее разрабатывалась Стратегия информационной реинтеграции Крыма, и Дорожная карта этого документа была принята в декабре 2016 года. Сейчас этот документ проходит третий круг согласований с различными ведомствами.

"Мы ожидаем, что все равно этот документ будет принят на уровне Кабмина... Министерство информационной политики уже имплементирует эту стратегию через план действий, который является нашим внутренним", - сказала Джеппар.

В свою очередь, председатель Крымскотатарского ресурсного центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев отметил необходимость делать все, чтобы тема аннексии Крыма и борьбы за его освобождение всегда оставалась на слуху и была доступна как для жителей Украины, так и для международного сообщества.