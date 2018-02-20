В Житомире фотовыставкой и установкой чествуют Героев Небесной Сотни

В Житомире чествуют Героев Небесной Сотни.

Как передает корреспондент УНИАН, по этому случаю в Житомире в кинотеатре «Октябрь» была оборудована инсталляция «Хронологические события Майдана 2014. Взгляд настоящего».

Изготовили инсталляцию специалисты управления культуры городского совета вместе с учениками и преподавателями Житомирской художественной школы. Также им помогали работники кинотеатра имени Франко.

Немногие этого, в помещении Житомирского городского совета действует выставка работ житомирского фотографа Леонида Шрайбікуса. Его работы также приуроченные к годовщине Євромайдану.

Работы, представленные на выставке, сделаны непосредственно во время событий на Майдане 18 февраля.

«Фотография – это зафиксированный момент истории. Главной идеей выставки является воспроизведение хронологии событий 18-го февраля, именно в тот день, когда началось прямое противостояние между властью и народом», - рассказывает Щрайбікус.

На выставке представлены около 30 фотографий, сделанных во время трагических событий.

Мероприятия по чествованию Героев Небесной Сотни в городе продолжаются.

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером в центре Житомира ко Дню Героев Небесной Сотни состоится Вече памяти, во время которого вспомнят погибших участников Революции Достоинства.