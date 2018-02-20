В Житомире фотовыставкой и установкой чествуют Героев Небесной Сотни
Как передает корреспондент УНИАН, по этому случаю в Житомире в кинотеатре «Октябрь» была оборудована инсталляция «Хронологические события Майдана 2014. Взгляд настоящего».
Изготовили инсталляцию специалисты управления культуры городского совета вместе с учениками и преподавателями Житомирской художественной школы. Также им помогали работники кинотеатра имени Франко.
Немногие этого, в помещении Житомирского городского совета действует выставка работ житомирского фотографа Леонида Шрайбікуса. Его работы также приуроченные к годовщине Євромайдану.
Работы, представленные на выставке, сделаны непосредственно во время событий на Майдане 18 февраля.
«Фотография – это зафиксированный момент истории. Главной идеей выставки является воспроизведение хронологии событий 18-го февраля, именно в тот день, когда началось прямое противостояние между властью и народом», - рассказывает Щрайбікус.
На выставке представлены около 30 фотографий, сделанных во время трагических событий.
Мероприятия по чествованию Героев Небесной Сотни в городе продолжаются.
Как сообщал УНИАН, сегодня вечером в центре Житомира ко Дню Героев Небесной Сотни состоится Вече памяти, во время которого вспомнят погибших участников Революции Достоинства.