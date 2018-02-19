Годовщина трагедии: в столице почтили память героев Небесной сотни (фоторепортаж, видео)

15:18, 19 февраля 2018
Общество
1201
УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, участники флешмоба символически воссоздали драматический эпизод Революции достоинства - момент расстрела участников Майдана силовиками на улице Институтской 20 февраля 2014.

Группа людей поднималась вверх по улице Институтской и после "выстрелов", имитирующих на ударных музыкальных инструментах музыканты военного оркестра, падали на мостовую. Затем им пытались оказать помощь "волонтеры-медики", но "майдановцы" уже были неживые, и их тела накрывали простынями.

Читайте такжеВ Житомире в День Героев Небесной Сотни проведут вече памяти

После этого все участники двинулись вверх по аллее в сопровождении военного оркестра, который исполнил Марш запорожцев и Гимн Украины.

В завершение акции близкие погибших на Майдане возложили цветы к мемориалу Героев Небесной сотни, к портретам своих родных.

"Флешмоб называется" Я помню ". Мы, ближайшие родственники, не имеем права забыть то, что происходило в 2014 году, не можем забыть то, ради чего наши близкие шли на верную смерть. Они хотели лучшей доли для нашей страны, хотели , чтобы их дети, родители, они сами жили в европейском государстве. И мы должны доказать их дело до конца ", - отметила после завершения акции Дарья Кульчицкая, член семьи погибшего на Майдане Владимира Кульчицкого.

Как сообщал УНИАН, мемориал героев Небесной сотни будет размещен на одноименной Алее.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Годовщина расстрелов на Майдане
Теги: #Небесная сотня#небесная сотня годовщина