Мемориал героев Небесной сотни будет размещен на одноименной Алее - Порошенко

Соответствующие изменения были приняты Верховной Радой 6 февраля 2018 года.

Президент Украины Петр Порошенко пообещал подписать изменения к закону "Об урегулировании градостроительной деятельности", которые позволят разместить мемориальный комплекс героев Небесной сотни на одноименной Аллее в Киеве.

Об этом он сказал на открытии выставки ко Дню памяти героев Небесной сотни, сообщает "112 Украина"

"Сооружение Мемориального комплекса героев Небесной сотни возможно только по адресу Аллея героев Небесной сотни. Ни в каком другом месте. Это святое место не только для каждого из нас, кто там был, кто держал оборону, а для каждого украинца в Украине и мире", - сказал Порошенко.

Соответствующие изменения были приняты Верховной Радой 6 февраля 2018 года.

"Как только только он дойдет до меня, я сразу же подпишу его", - пообещал президент.

Ранее сообщалось, что уже поступило более 60 заявок на конкурс с предложениями создания объекта "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни - Музей "Революции достоинства".

Читайте такжеВ центре Киева почтили память Героев Небесной Сотни (фото, видео)Напомним, Министерство культуры объявило конкурс на лучшее проектное предложение по объекту "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни - Музей "Революции достоинства". Участники конкурса должны представить проектное предложение мемориального пространства в память о Героях Небесной сотни, разработать проектное предложение здания музея "Революции достоинства".

Прием заявок на конкурс длился с 20 октября до 7 ноября 2017 года, крайний срок подачи конкурсных проектов в первом туре — 19 января 2018 года, во втором — май 2018 года.

Объявить результаты первого тура планируют 20 февраля, второго — летом 2018 года. Тогда же хотят провести выставку конкурсных проектов.

14 сентября Киевсовет выделил под строительство Музея Революции достоинства участок площадью 1,22 га.