В Днепре курсанты организовали зрелищный флешмоб ко Дню герба (видео)

В флешмобе приняли участие триста курсантов. Чтобы выстроиться четко в форме государственного герба, тренировались не одну неделю.

В Днепре курсанты организовали зрелищный флешмоб ко Дню государственного герба, сообщает ТСН.

Курсанты университета внутренних дел выстроились на плацу в форме трезубца, держа в руках желтые и голубые бумажки, и исполнили гимн Украины.

В флешмобе приняли участие триста курсантов. Чтобы выстроиться четко в форме государственного герба, тренировались не одну неделю.