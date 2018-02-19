В Днепре курсанты организовали зрелищный флешмоб ко Дню герба (видео)
11:11, 19 февраля 2018Общество
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В флешмобе приняли участие триста курсантов. Чтобы выстроиться четко в форме государственного герба, тренировались не одну неделю.
В Днепре курсанты организовали зрелищный флешмоб ко Дню государственного герба, сообщает ТСН.
Курсанты университета внутренних дел выстроились на плацу в форме трезубца, держа в руках желтые и голубые бумажки, и исполнили гимн Украины.
В флешмобе приняли участие триста курсантов. Чтобы выстроиться четко в форме государственного герба, тренировались не одну неделю.
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