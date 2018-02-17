Евровидение-2018: Yurcash в образе Иисуса спел в громкоговоритель (фото)

Группа выступила на нацотборе с песней Stop killing Love.

На сцене второго полуфинала нацотбора на Евровидение-2018 выступил старожил украинского шоу-бизнеса Yurcash (экс-Юрко Юрченко – прим.ред.)

Читайте такжеЕвровидение-2018: стартовал второй полуфинал национального отбора (онлайн-трансляция)Yurcash спел композицию Stop killing Love. Исполнитель появился на сцене в образе Иисуса, а его стойка для микрофона была обвита тереном, передает ТСН.

Судьи нацотбора Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов единогласно отметили, что не уверены в том, что видят Yurcash в финале нацотбора.

"Сразу видно, что это профессионал, он вышел всех построил. Эта форма для меня, это как рок-опера, мюзикл. Я не уверен, что это может быть на Евровидении. Ты пытаешься менять формат. Если брать, к примеру, группа Лорди. Все равно там был какой-то прикол. Евровидение это развлекательная штука. Или вот Сальвадор Собрал – это соучастие. Мне это очень нравится, но я не уверен, что именно эта форма может быть на Евровидении", - сказал Данилко.

"Я действительно побывала на мюзикле "Иисус рок-звезда". Я увидела тебя супергероем. Я не уверена, что публика готова воспринять такую исповедь. Я не вижу эту песню на Евровидении", - поддержала коллегу Джамала.

"Сначала у меня был страх. Для Евровидения опасно и рискованно. Это отталкивает", - резюмировал Евгений Филатов.