В Житомире презентовали историческую книгу про украинскую национальную революцию 1917-1922 годов

В этой монографии подробно освещается процесс создания государства Украины в относительно мирный период и в условиях военно-политического противостояния 1917-1922 годов.

Сегодня в Житомире презентовали книгу земляка Геннадия Махорина "Украинская национальная революция 1917-1922 годов и ее ход на Житомирщине".

Как передает корреспондент УНИАН, провели презентацию в Житомирской центральной районной библиотеке.

Как рассказал Махорин, в этой монографии подробно освещен процесс создания государства Украины в относительно мирный период и в условиях военно-политического противостояния 1917-1922 годов.

"Особое внимание в книге уделено датуванню и локализации боев армии УНР против большевистских войск, анализа ежедневного хода военных действий на территории Житомирщины и в соседних регионах. Отдельной частью книги является биографический словарь участников освободительных соревнований, жизнь которых связана с Житомирщиной", - сказал он.

Так, на основе многочисленных архивных документов Махорин представил широкую картину тех времен на Житомирщине, когда в Украине происходил взлет национально-освободительного движения, который перерос в национально-демократическую революцию во главе с Центральной Радой.

"Украинская революция положила начало процессу формирования и возродила традиции украинской государственности", - отметил он на презентации.

При этом историк поблагодарил тех, кто помог в издании книги, а также подарил Житомирской районной библиотеке экземпляры своей монографии.

"Махорин выпустил чрезвычайную интересную и важную книгу, название которой говорит само за себя. Теперь каждый читатель сможет узнать детальнее о ходе событий национальной революции 1917-1922 годов на Житомирщине. Тогда Украина была разорвана между соседними государствами, потерпела различных притеснений: голодоморов, депортаций, полонизации, пацификаций, огромные потери национальных ресурсов. Этот урок для Украины мы должны помнить, чтобы не повторить ошибок прошлого, и эта книга — это напоминание о нем, о всем том, что происходило на Житомирщине в период национального возрождения столетней давности", - сообщил на презентации депутат Житомирского облсовета Сидор Кизин.

Справка УНИАН. Геннадий Махорин (г. Житомир) – кандидат исторических наук, доцент кафедры общественных наук Житомирского национального агроэкологического университета, организатор центра историко-демографических исследований и биографистики при ЖНАЕУ, председатель Ассоциации интеллигенции Житомирской области.