"Если муж разрешит": откровенное декольте Камалии вызвало споры в сети (фото)

На личной странице в соцсети артистка разместила фото с мужем, на котором запечатлена в откровенной алой платья с широким вырезом в области груди.

Камалия Захур попросила своих поклонников в Instagram оценить ее платье с глубоким декольте, ссылаясь на то, что украинские журналисты якобы считают его слишком откровенным.

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На личной странице в соцсети артистка разместила фото с мужем, на котором запечатлена в откровенном платье с широким вырезом в области груди.

“На Западе называют это “миди”, но пресса в Украине утверждает что, это слишком “мини”. А каково ваше мнение?” – поинтересовалась она.

В комментариях под фото фоловери Камалии оставили десятки мнений. Отношение к подобным нарядам оказалось неоднозначным. Тогда как одни пользователи сети не увидели ничего пошлого или откровенного, другие же указали на лишние детали платья.

“Красота! Отличное платье, не мини”, “Вульгарно, скромнее бы немного”, – стали дискутировать под фото.

Внимание певицы обратили на возраст и на тот факт, что она уже является матерью двух детей.

“Вульгарно как для матери двоих детей”, – продолжили в комментариях.