Откуда Донецкая область получила больше всего инвестиций

Нерезиденты из Кипра инвестировали 558 млн. долларов в экономику Донецкой области в 2007 году, что стало самым большим вложением иностранного капитала в регион.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в Донецкой области, всего по состоянию на 1 января 2008 года прямые иностранные инвестиции поступили в Донецкую область из 50 стран мира. Кроме Кипра, за 2007 год инвестиции поступили от нерезидентов из Великобритании - 169 млн. долларов США, Германии - 128 млн. долларов США.

По информации статистиков, на долю этих трех стран приходятся более 60% всех полученных инвестиций. Среди остальных стран, вложивших капитал в предприятия Донецкого региона, выделяются США - 8,5% общего объема, Нидерланды - 6,9%, Британские Виргинские острова - 6,6% и Австрия - 5,5%.

В управлении отмечают, что в прошлом году объем прямых иностранных инвестиций в область вырос более чем в полтора раза и на начало 2008 года достиг 1,4 млрд. долларов США. Число предприятий с участием иностранного капитала составило 429.

Инвестиции поступили преимущественно в виде денежных взносов - 236 млн. долларов США, или 48% от всех поступлений, в том числе на 130 млн. долларов иностранными инвесторами приобретены акции предприятий региона.

В отраслевой структуре поступивших прямых иностранных инвестиций на первом месте остается металлургический комплекс - 24,3% общего объема. На втором месте - операции с недвижимым имуществом и оказание услуг субъектам предпринимательской деятельности (12,3%), на третьем месте - производство стройматериалов (9,4%).

Менее всего инвестиций было направлено в сельское хозяйство Донецкой области - 1,4% и машиностроение - 2,2%, заключили в управлении.