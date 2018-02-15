Первое солнечное затмение в 2018: астролог рассказал, какие знаки зодиака будут наиболее подвержены

Что касается влияния солнечного затмения на знаки Зодиака, то, по словам астролог, наиболее будут ему подвержены Водолей, Козерог и Овен.

Солнечное затмение, которое произойдет сегодня в 22.51 по киевскому времени, особое. Оно совпадает с началом нового года по восточному календарю. В этот день рекомендуется избегать дурных компаний, забыть об алкоголе и пессимизме.

Об этом сказал директор Украинского астрологического института Павла Глобы, астролог Игорь Никишин, передает "Главред". "Затмения традиционно связаны с повышенной фатальностью, в этой связи не рекомендуется вблизи затмений начинать какие-то новые дела, потому что впоследствии они не будут поддаваться коррекции. Поэтому цена ошибки — высока", — говорит Никишин.

Астролог также объяснил, в чем опасность солнечного затмения.

"Представьте себе, что вы находитесь в комнате, где много людей, и в этот момент неожиданно гаснет свет. Логично, что не стоит делать резких движений в темноте. Аура затмения обычно плюс-минус три дня от даты затмения. Иногда для особых затмений бывает и до пяти дней. Это затмение— особое, потому что совпадает с началом нового года по восточному календарю. Соответственно, это затмение влияет на период с 10 по 20 февраля включительно. Затмение — в Знаке Водолея. А Водолей, в частности, связан с воздушными перелетами. Катастрофа Ан-148 11 февраля в Подмосковье в ауре этого затмения — лишнее тому подтверждение", — говорит он.

Что касается влияния солненого затмения на знаки Зодиака, то, по словам астролог, наиболее будут ему подвержены Водолей, Козерог и Овен.

"В первую очередь, это касается знака Водолея, особенно тех, кто отмечает свой день рождения вблизи 15 февраля. А во вторую очередь, это касается Козерогов и Овнов. Разумеется, эта информация только на основании солнечного знака", — подчеркнул астролог.

В профессиональной астрологии, говорит Никишин, чтобы определить, как то или иное затмение вас касается индивидуально, необходимо совмещать личную карту человека с картой затмения.

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"Это затмение происходит в 28 градусе знака Водолея. Его символ — "Человек, пьющий из кубка". И характеристика связана со вседозволенностью, пессимизмом, опасностью быть вовлеченными в плохие компании и даже с опасностью самоубийств. Поэтому рекомендуется в ауре этого затмения воздержаться от алкогольных возлияний, избегать дурных компаний, не поддаваться пессимистичным мыслям. Соответственно, лучше настраивать себя на позитив, соблюдать осторожность в дороге и в быту, и тогда все будет хорошо!", — подытожил астролог.

Напомним, 15 февраля, произойдет очередное солнечное затмение. Однако его можно увидеть только на юге Америки и в Антарктиде.