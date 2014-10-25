Задержан боевик из "министерства безопасности ДНР", который следил за отношением к главарям

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Волновахе Донецкой области сотрудника так называемого "министерства госбезопасности" террористической организации "ДНР".

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.

В составе незаконного военизированного формирования «Восток» боевик по кличке «Крот» выполнял функции «внутренней безопасности» и следил за «лояльностью» сообщников к командирам батальона. У задержанного изъят автомат АК-74 и патроны к нему.

Читайте такжеВ Новоазовске боевики переоделись в форму украинских добровольческих батальонов

В Волновахе задержали местного жителя «К», 1993 г.р., который был у террористов корректировщиком огня артиллерии. Кроме того, по заданию разведки «ДНР» он осуществлял сбор сведений о местах дислокации, личном составе и вооружении сил АТО, маршрутах военной техники.

В Новогородовке Донецкой области контрразведчики задержали местного жителя, активного члена террористической организации «ДНР», который появился в своем городе накануне выборов с задачей совершения противоправных акций для дестабилизации ситуации в городе. Вблизи Константиновки Донецкой области задержан гражданин «Б», который перевозил в своей машине гранаты. Продолжаются следственные действия.