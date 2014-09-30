Российские агенты стараются определить места дислокации украинской армии - пограничники

Российская Федерация продолжает вести активную радио- и агентурную разведку на границе с Украиной.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

«На украинско-российской границе не прекращается активная радио- и агентурная разведка ВС РФ с целью определения мест дислокации украинских воинских подразделений», - говорится в сообщении.

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В то же время боевики продолжают воздушную разведку вблизи Мариуполя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Вчера в 19:45 на участке границы под Мариуполем в районе населенных пунктов Ялта – Талаковка на высоте до 1500 м был обнаружен 1 беспилотник, который вернулся на контролируемую террористами территорию», - заявил он.