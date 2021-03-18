Марсоход Perseverance записал звуки своих перемещений по каменистой поверхности Марса.
Читайте такжеМарсоход Perseverance впервые проехался по Марсу (фото)Запись опубликовала пресс-служба NASA на YouTube-канале VideoFromSpace.
Звуки были записаны 7 марта, но обнародованы только сейчас.
На опубликованной записи слышны скрипы и стуки, издаваемые конструкцией марсохода при движении по марсианскому щебню.
Старший инженер Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии и водитель Perseverance Ванди Верма отметил, что многие люди, когда видят изображения, не понимают, что колеса у марсохода металлические.
«Когда вы едете на этих колесах по камням, это на самом деле очень шумно», – пояснил он.
Марсоход Perseverance: что известно
- 19 февраля NASA высадило марсоход Perseverance на поверхность Марса.
- После успешного приземления марсоход приступил к выполнению научной программы по исследованию ландшафта Марса, оценке его природных ресурсов и рисков для следующих миссий. Эта программа продлится 2 года, хотя ученые надеются продлить ее срок.
- Аппарат Perseverance оснащен научными инструментами, камерами для съемки и микрофонами для записи звука, вертолетным дроном и автономной навигационной системой, что позволяет передвигаться по сложному рельефу местности.
- В NASA заявляют, что миссия Perseverance является решающим и поворотным моментом в исследовании Красной планеты. Марсоход доставит на Землю наиболее значимые образцы Марса для организации будущих миссий.
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