Аппарат записал звуки своего передвижения.

Марсоход Perseverance записал звуки своих перемещений по каменистой поверхности Марса.

Читайте такжеМарсоход Perseverance впервые проехался по Марсу (фото)Запись опубликовала пресс-служба NASA на YouTube-канале VideoFromSpace.

Звуки были записаны 7 марта, но обнародованы только сейчас.

На опубликованной записи слышны скрипы и стуки, издаваемые конструкцией марсохода при движении по марсианскому щебню.

Старший инженер Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии и водитель Perseverance Ванди Верма отметил, что многие люди, когда видят изображения, не понимают, что колеса у марсохода металлические.

«Когда вы едете на этих колесах по камням, это на самом деле очень шумно», – пояснил он.

Марсоход Perseverance: что известно

19 февраля NASA высадило марсоход Perseverance на поверхность Марса.

После успешного приземления марсоход приступил к выполнению научной программы по исследованию ландшафта Марса, оценке его природных ресурсов и рисков для следующих миссий. Эта программа продлится 2 года, хотя ученые надеются продлить ее срок.

Аппарат Perseverance оснащен научными инструментами, камерами для съемки и микрофонами для записи звука, вертолетным дроном и автономной навигационной системой, что позволяет передвигаться по сложному рельефу местности.

В NASA заявляют, что миссия Perseverance является решающим и поворотным моментом в исследовании Красной планеты. Марсоход доставит на Землю наиболее значимые образцы Марса для организации будущих миссий.

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Автор: Катерина Шварц