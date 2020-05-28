У части пользователей после 30 мая может не работать Zoom - что делать

Пользователи, которые не получат последнюю версию Zoom, не смогут присоединиться к конференциям после 30 мая.

Команда разработчиков Zoom заявила, что пользователи, которые не обновят приложение до 5 версии до 30 мая, не смогут воспользоваться услугами сервиса видеоконференций.

Компания просит пользователей убедиться, что их приложения Zoom - будь то на смартфонах или настольных ПК - обновлены до последней версии, пишет НВ.

Представители Zoom написал в недавнем сообщении в блоге, что обновление является обязательным для всех пользователей.

Те, кто не получит последнюю версию Zoom, не смогут присоединиться к конференциям после 30 мая. Пользователям требуется Zoom версии 5.0 или выше.

Zoom 5.0 был представлен в апреле как часть 90-дневного плана повышения безопасности компании. Он включает в себя более строгий стандарт шифрования, чтобы в дальнейшем гарантировать, что контент, которым вы делитесь в Zoom, не может быть перехвачен людьми вне вашей встречи. В частности, в Zoom 5.0 добавлено 256-битное шифрование AES для защиты данных во время трансляций.

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Он также намерен защищать пользователей от таких действий, как Zoombombing, передает НВ.

"Элементы управления теперь сгруппированы вместе и находятся под значком "Безопасность" в строке меню организатора конференции. Эти элементы управления позволяют организатору включать или отключать следующие возможности участников: Демонстрировать экран, общаться в чате, переименовывать себя", - говорится в блоге компании.

Таким образом, с 30 мая 2020 года для того, чтобы присоединиться к любой конференции потребуется использовать Zoom 5.0 или более новые версии. Пользователи более ранних версий Zoom попросту не смогут пользоваться сервисом.

Ранее УНИАН сообщал, что специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперта в области киберзащиты – компании ESET рассказали, безопасно ли использовать Zoom для проведения видеоконференций. Приложения, которое стало особенно популярно среди пользователей в связи с введением карантина и переходом большинства сотрудников на удаленный режим работы.

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