В Google запретили сотрудникам пользоваться Zoom на служебных компьютерах

В компании объяснили запрет тем, что приложение не соответствует ее стандартам безопасности.

Google запретила своим сотрудникам использовать программу для видеоконференции на служебных компьютерах.

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Как пишет BuzzFeed со ссылкой на письмо, которое корпорация разослала на прошлой неделе, Google сообщила, что приложение Zoom Desktop Client на служебных гаджетах скоро станет недоступно, передает kommersant. В Google подтвердили эту информацию.

«Недавно наша служба безопасности проинформировала сотрудников, использующих Zoom Desktop Client, что оно больше не будет работать на корпоративных компьютерах, так как оно не соответствует нашим стандартам безопасности в отношении приложений, используемых нашими сотрудниками», - заявил пресс-секретарь Google Хосе Кастанеда. При этом сотрудники по-прежнему смогут пользоваться Zoom через браузеры и мобильные приложения. У самой Google есть продукт, являющийся прямым конкурентом Zoom, - это сервис видеоконференций Meet.

С начала пандемии коронавируса популярность Zoom резко выросла, число ежедневных пользователей в марте превысило 200 млн, тем самым увеличившись в 20 раз в сравнении с январем.

В конце марта в США был подан первый иск к Zoom, платформу обвинили в незаконном разглашении личной информации, а Министерство иностранных дел Германии и власти Тайваня уже ограничили его использование своими сотрудниками.