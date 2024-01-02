Однако эта защитная система может генерировать более мелкие астероиды, которые могут поразить планету в будущем, говорят исследователи.

Огромное гравитационное притяжение Земли может действовать как встроенная система защиты, которая может защитить планету от гигантских астероидов-убийц, способных положить конец цивилизации, пишет Independent.co.uk.

"По мнению исследователей, приливные силы, которые определяют, как Луна вызывает приливы в океанах Земли, в некоторых случаях могут быть достаточно сильными, чтобы разорвать объекты в космосе во время процесса, называемого приливной дезорганизацией", - пишет издание.

Например, ученые утверждают, что куски кометы Шумейкер-Леви 9 были разорваны приливными силами Юпитера в начале 1990-х годов, что привело к падению на планету гораздо меньших кусков космической породы.

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Однако до сих пор у астрономов не было достаточных доказательств того, что планеты, похожие на Землю, разрушают пролетающие мимо астероиды приливными силами.

В то же время в новом исследовании команда из Технологического университета Лулеа в Швеции приводит доказательства приливных разрушений астероидов во время близких столкновений с Землей и Венерой.

Исследователи смоделировали сценарий, в котором астероиды, сталкивающиеся с гравитационным притяжением каменистых планет - Марса, Земли, Венеры и Меркурия - теряют от 50 до 90 процентов своей массы. Они обнаружили, что такие более мелкие фрагменты, образованные гравитационным притяжением, могут объяснять большое количество мелких астероидов, вращающихся вокруг Солнца почти в той же плоскости, что и орбиты Земли и Венеры.

В то же время исследователи указывают на определенную угрозу такой "защиты Земли", ведь такое разрушение "астероидов-убийц" может привести к образованию большего количества меньших астероидов, которые, вероятно, ударят по планете при будущем прохождении мимо нее.

"Фрагменты, образовавшиеся в результате приливного разрушения, будут оставаться на орбитах, приближающихся к планете, еще некоторое время после приливного разрушения. Поэтому некоторые фрагменты могут подвергнуться дальнейшему приливному разрушению во время последующих близких столкновений с планетой, и таким образом увеличить количество образовавшихся фрагментов, и некоторые из них могут удариться о планету", - отмечают исследователи.

Но эти более мелкие фрагменты космического камня не представляют угрозы для существования цивилизации, добавили ученые.

Новости космоса

Ранее ученые обнаружили новую звездную систему из шести планет, вращающихся вокруг звезды, похожей на Солнце. Ее особенность в том, что планеты вращаются вокруг яркой родительской звезды по схеме, которая кажется неизменной с момента ее рождения, по крайней мере, 4 миллиарда лет назад. Это может дать ключ к пониманию того, как формировались и развивались планеты, подобные тем, что находятся в нашей Солнечной системе.

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