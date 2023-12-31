Цивилизация майя доминировала на территории нынешней юго-восточной Мексики на протяжении более 3000 лет.

Археологи объявили об открытии доиспанского поселения, где древние майя готовили и ели улиток.

Исследователи обнаружили поселение во время раскопок в муниципалитете Тельчак-Пуэбло, который находится недалеко от полуострова Юкатан, сообщило испанское информационное агентство EFE.

Напомним, цивилизация майя доминировала на территории нынешней юго-восточной Мексики на протяжении более 3000 лет, вплоть до испанской колонизации.

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Раскопки на участке в Тельчак-Пуэбло выявили несколько доиспанских построек, разбросанных на площади более 23 га. Среди структур были "необычные земляные курганы", которые оказались полны пепла и древесного угля, рассказал EFE один из археологов Марио Альберто Гарридо. По словам Гарридо, в этом районе нет археологических памятников, поэтому их обнаружение "очень важно" для археологии региона.

Помимо сооружений, исследователи нашли более 100 фрагментов древней керамики. По их мнению, большая часть керамики относится к раннему классическому периоду мезоамериканской истории (250–600 годы н.э.), хотя небольшая часть относится к позднему доклассическому периоду (400 год до н.э. – 200 год н.э.).

Место расположения лагеря находится "в глуши" и до него трудно добраться, рассказал Гарридо. По мнению исследователей, вполне вероятно, что майя использовали поселение только в засушливый сезон.

Археологи также обнаружили в этом районе останки "большого количества улиток", рассказала Алисия Беатрис Квинталь, исследователь Национального института антропологии и истории Мексики.

Останки включают целые модифицированные раковины улиток, а также множество фрагментов. По мнению исследователей, майя использовали улиток, чтобы прокормить себя и сделать посуду, например ложки.

Хотя экономика древней цивилизации майя в этом регионе была в основном основана на выращивании таких основных продуктов питания, как кукуруза, фасоль и кабачки, есть свидетельства того, что они также были опытными рыболовами, охотниками и собирателями.

Цивилизация майя

Древние майя отличались поразительной архитектурой и искусством. Они придумали календарь, изучали математику и астрономию. Они создали единственную полностью развитую систему письма в доиспанской Америке.

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