Космический корабль сделал снимок этой пары, когда она находилась на расстоянии около 435 километров от него.

Маленький астероид, мимо которого на этой неделе пролетел космический зонд NASA под названием Lucy ("Люси"), преподнес ученым большой сюрприз. Оказывается, у астероида Dinkinesh ("Динкинеш") есть изящный спутник - мини-луна.

Как пишет Associated Press, открытие было сделано в среду во время пролета вокруг Dinkinesh, находящегося на расстоянии 480 миллионов километров от Земли в главном поясе астероидов за Марсом. Космический корабль сделал снимок этой пары, когда она находилась на расстоянии около 435 километров от него.

Данные и изображения, переданные космическим аппаратом обратно на Землю, подтвердили, что размер Dinkinesh составляет всего 790 метров. Его близко вращающаяся луна имеет размер всего лишь 220 метров.

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NASA отправило "Люси" мимо "Динкинеша" в качестве репетиции перед появлением более крупных и загадочных астероидов вблизи Юпитера.

Запущенный в 2021 году, космический аппарат достигнет первого из так называемых троянских астероидов в 2027 году и будет исследовать их в течение как минимум шести лет. Первоначальный список из семи астероидов теперь вырос до 11.

Dinkinesh на амхарском языке Эфиопии означает "ты чудесен". Lucy - также амхарское название останков человеческого предка возрастом 3,2 миллиона лет, найденных в Эфиопии в 1970-х годах, в честь которых назван космический аппарат.

"Динкинеш действительно оправдал свое название; это чудесно", - заявил ведущий научный сотрудник Юго-Западного исследовательского института Хэл Левисон.

Другие исследования астероидов

Как сообщал УНИАН, NASA и SpaceX намерены отправить космический корабль к гигантскому металлическому астероиду Психея, обнаруженному еще в 1800-х годах. Ученые хотят узнать больше о происхождении нашей Солнечной системы.

Если все пойдет по плану, гравитация астероида Психея захватит космический аппарат в конце июля 2029 года. Ожидается, что он проведет не менее двух лет на орбите астероида и сделает первые в истории его изображения.

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