Маленький астероид, мимо которого на этой неделе пролетел космический зонд NASA под названием Lucy ("Люси"), преподнес ученым большой сюрприз. Оказывается, у астероида Dinkinesh ("Динкинеш") есть изящный спутник - мини-луна.
Как пишет Associated Press, открытие было сделано в среду во время пролета вокруг Dinkinesh, находящегося на расстоянии 480 миллионов километров от Земли в главном поясе астероидов за Марсом. Космический корабль сделал снимок этой пары, когда она находилась на расстоянии около 435 километров от него.
Данные и изображения, переданные космическим аппаратом обратно на Землю, подтвердили, что размер Dinkinesh составляет всего 790 метров. Его близко вращающаяся луна имеет размер всего лишь 220 метров.
NASA отправило "Люси" мимо "Динкинеша" в качестве репетиции перед появлением более крупных и загадочных астероидов вблизи Юпитера.
Запущенный в 2021 году, космический аппарат достигнет первого из так называемых троянских астероидов в 2027 году и будет исследовать их в течение как минимум шести лет. Первоначальный список из семи астероидов теперь вырос до 11.
Dinkinesh на амхарском языке Эфиопии означает "ты чудесен". Lucy - также амхарское название останков человеческого предка возрастом 3,2 миллиона лет, найденных в Эфиопии в 1970-х годах, в честь которых назван космический аппарат.
"Динкинеш действительно оправдал свое название; это чудесно", - заявил ведущий научный сотрудник Юго-Западного исследовательского института Хэл Левисон.
Другие исследования астероидов
Как сообщал УНИАН, NASA и SpaceX намерены отправить космический корабль к гигантскому металлическому астероиду Психея, обнаруженному еще в 1800-х годах. Ученые хотят узнать больше о происхождении нашей Солнечной системы.
Если все пойдет по плану, гравитация астероида Психея захватит космический аппарат в конце июля 2029 года. Ожидается, что он проведет не менее двух лет на орбите астероида и сделает первые в истории его изображения.