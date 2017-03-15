В Канаде построят космодром для запуска украинских ракет

Канадская компания Maritime Launch Services объявила о планах построить космодром в провинции Новая Шотландия, с которого запустят украинские ракеты, передает местный сайт CBC News.

Вскоре в провинции появится участок ракетного космодрома стоимостью 148 миллионов долларов, который будет использоваться для запуска коммерческих спутников в космос уже в 2020 году. Maritime Launch Services подтвердила планы строительства объекта, которое начнется уже через год.

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Компания рассчитывает выйти на запуск к 2022 году восьми ракет ежегодно. Общая стоимость создания космопорта, запуска первой ракеты и продвижения объекта составит 304 миллиона долларов, заявил Джон Иселла, генеральный директор Maritime Launch Services.

"Область возле Кансо и Хейзел Хилл была отобрана из 14 различных площадок по всей Северной Америке для украинской ракеты среднего класса "Циклон 4М", - говорится в сообщении

Ранее строительство космодрома для запуска украинских ракет "Циклон-4М" было запланировано в Бразилии, однако в апреле 2015 года власти страны разорвали контракт с Украиной.

Напомним, в отчете Государственного космического агентства Украины (ГКАУ), приуроченном к 25-летию работы агентства, говорилось, что Украина за 25 лет участвовала в создании и запуске 140 ракет-носителей по заказу 25 стран.

Согласно сообщению агентства, с 1992 по 2016 год ракеты с украинскими компонентами стартовали с 6 космодромов и вывели в космос 370 космических аппаратов.