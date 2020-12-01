К счастью, основная масса излучения была направлена не в сторону Земли.

Астрономы зафиксировали одну из самых мощных солнечных вспышек за последние три года.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как отмечается, на Земле эту вспышку почти не ощутили, поскольку основная масса излучения была направлена не в сторону нашей планеты. Излучение от вспышки дошло разве что до юга Атлантического океана. Моряки, которые в то время были в плавании, говорят, что почувствовали незначительный сбой в работе аппаратов, работающих на частотах ниже 20 мегагерц.

Эти вспышки, по убеждению ученых, лишь начало нового солнечного цикла. Самый масштабный рост активности Солнца ожидают к середине 2025 года.

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Автор: УНИАН