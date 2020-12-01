Астрономы зафиксировали одну из самых мощных солнечных вспышек за последние три года.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Как отмечается, на Земле эту вспышку почти не ощутили, поскольку основная масса излучения была направлена не в сторону нашей планеты. Излучение от вспышки дошло разве что до юга Атлантического океана. Моряки, которые в то время были в плавании, говорят, что почувствовали незначительный сбой в работе аппаратов, работающих на частотах ниже 20 мегагерц.
Эти вспышки, по убеждению ученых, лишь начало нового солнечного цикла. Самый масштабный рост активности Солнца ожидают к середине 2025 года.
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