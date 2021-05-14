Высокий мур - первая линия обороны средневекового Львова.

Во Львове во время реконструкции площади Колиивщины, где продолжаются археологические работы, обнаружили фрагмент средневековой высокой стены.

Об этом сообщили в Научно-исследовательском центре "Спасительная археологическая служба" на странице в Facebook.

Отмечается, что в месте находки стена сохранилась на высоту 1,2 метра, а поверх нее идут инженерные коммуникации.

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По словам руководителя исследований Николая Шницара, находка вполне прогнозируема, ведь мур на улице Братьев Рогатинцев, что граничит с площадью, есть на древних картах. Его раскрытие же помогло ученым установить точную локализацию и выяснить состояние сохранности.

Высокий мур - первая линия обороны средневекового Львова. Его особенностью было наличие оборонительных башен, которые с середины XV в. были закреплены за ремесленными цехами, которые должны были поддерживать их в состоянии боевой готовности и оборонять во время вражеских нападений.

"Высокий мур вместе с другими оборонительными укреплениями Львова начали разбирать в конце XVIII века. С прежней мощной линии обороны Львова до наших дней видимыми частично сохранились башня шорников на ул. Леси Украинки, и башня токарей на ул. Арсенальной. Остатки же самой стены можно увидеть позади королевского Арсенала и на пр. Свободы", - отмечают ученые.

Оборонные стены Львова: что известно

Высокий и Низкий муры были заложены в XIV в. и завершены к середине XV в. они формировали две первые линии обороны готического Львова и до завершения третьей линии обороны в середине XVI в. определяли обороноспособность города. Внутренняя высокая стена длиной 1700 метров охватывала по периметру центра города, а низкая стена простиралась между городскими воротами с трех сторон города.

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Автор: Александр Топчий