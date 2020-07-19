Apple попросила пользователей не заклеивать веб-камеры на MacBook

Наклейка на камеру может привести к повреждению экрана при закрытии ноутбука, предупредили в компании.

Компания Apple выпустила мануал с призывом не заклеивать камеры на ноутбуках MacBook Pro, поскольку это может привести к поломке устройства.

Читайте такжеApple выиграла апелляцию по спору с ЕС на 13 миллиардов евро

Как сообщает AIN.ua, несколько лет назад в сети завирусилось фото главы Facebook Марка Цукерберга, который работает за MacBook Pro с заклееной скотчем веб-камерой. Аналогичным образом поступают пользователи по всему миру, исходя из того, что доступ к камере могут получить хакеры.

В Apple такие меры безопасности считают лишними, ведь FaceTime HD веб-камеры ее ноутбуков оснащены специальным световым индикатором. Если он горит, значит, камера активна, а при отсутствии индикации беспокоиться не о чем. Благодаря индикатору пользователь всегда знает, включена ли камера.

В то же время, наклейка на камеру может привести к повреждению экрана при закрытии ноутбука, поскольку зазор между дисплеем и клавиатурой у «макбуков» минимальный. Заклеить камеру можно, но только материалом толщиной не более 0,1 мм (толщина листа бумаги для печати). Если пользователь не уверен, какой толщины скотч или стикер хочет использовать, камеру лучше не заклеивать вовсе.

В компании напомнили, что пользователи могут запретить приложениям использовать камеру, или ограничить их в правах. Это можно сделать в System Preferences устройства.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram