В Украине пока не существует аналогов бесплатного консалтинга по вопросам пиратства, поэтому потенциал развития такого сервиса достаточно велик.

Интернет-пиратство - одна из самых сложных проблем, с которой сегодня сталкиваются творческие индустрии. Ежегодно пиратские сайты приносят сотни миллионов долларов доходов от рекламы, при этом ни копейки не возвращается первоначальным создателям или владельцам контента. Один из действенных способов решения проблемы для правообладателей — брать ответственность за безопасность своего контента и расширять знания о методах и инструменты для его защиты.

В Украине крупнейшим антипиратским объединением является Инициатива «Чистое небо», которая была создана в 2013 году ведущими медиагруппами страны с целью развития легального аудиовизуального продукта и борьбы с сайтами, распространяющими пиратский контент.

В конце 2020 года «Чистое небо» совместно с Адвокатским объединением Smartsolutions Law Group запустила проект горячей линии «Против пиратства», куда могут обращаться как украинские, так и иностранные владельцы аудиовизуального контента, музыкальных произведений, компьютерных программ, а также теле- и радиопередач за бесплатной консультацией. Подобные социальные инициативы являются распространенными среди большинства ведущих антипиратских объединений в мире, которые стремятся уменьшить глобальное негативное влияние недобросовестного медиабизнеса.

Чаще всего, в случае нарушения прав интеллектуальной собственности автора контента, в первую очередь теряется юридический аспект решения проблемы. Проект горячей линии «Чистого неба» сопровождают практикующие адвокаты Smartsolutions Law Group, которые помогают определить необходимые правовые механизмы в каждом конкретном случае нарушения. Другие эксперты инициативы при необходимости предоставляют информацию о технологическом аспекте борьбы с пиратством - рекомендации по отработанным инструментам для регулярного мониторинга и оперативной блокировки пиратского контента в интернете, как сервис Sudum.

Вячеслав Миенко, руководитель инициативы "Чистое небо", подчеркивает, что индивидуальная помощь в решении проблемы — это чрезвычайная ценность, ведь, по опыту участников инициативы, ситуации с нарушением прав интеллектуальной собственности иногда кажутся неоднозначными и сложными именно психологически. «Существует два сценария, обычно возникающие при размещении нелегального контента на сайте — администраторы не реагируют на запросы или вообще нет возможности выйти на связь. И в таких случаях разувериться и растеряться в дальнейших шагах очень легко. Поэтому опыт участников нашей Инициативы говорит о том, что системный и терпеливый подход с использованием действенных и проверенных инструментов сработает достаточно быстро».

В Украине пока не существует аналогов бесплатного консалтинга по вопросам пиратства, поэтому потенциал развития такого сервиса достаточно велик. Наблюдается тенденция среди правообладателей по защите интеллектуальной собственности, вызвано более активным использованием онлайн-технологий. В мире работают подобные горячие линии от антипиратских организаций (например, у партнера Инициативы «Чистое небо» — FACT, Великобритания) и крупных правообладателей (например, Microsoft, Disney), но они обычно имеют более узкую специализацию — чаще всего для защиты программного обеспечения, или другую специфику — позволяют оставить отзыв пользователю, который заметил пиратство. Для правообладателей такой консалтинг работает в случае членства в антипиратской организации, а не на открытых для всех началах, как, в частности, в «Чистом небе».

О горячей линии "Против пиратства"

Если вы правообладатель и столкнулись с кражей контента, вы можете оставить заявку на сайте Горячей линии с описанием ситуации и оперативно получить консультацию. За соблюдение конфиденциальности беспокоиться не стоит: Инициатива «Чистое небо» обязуется никоим образом не распространять полученную информацию и персональные данные правообладателей, а для адвокатов это имеет статус адвокатской тайны (ст. 22 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»). При нарушении прав главное — заявить об этом и начать действовать, ведь молчание — это негласная поддержка воров контента.

Подробнее: https://aphl.org.ua/

Об инициативе "Чистое небо"

Общественный союз «Инициатива «Чистое небо» является некоммерческим и неприбыльным объединением, созданным с целью развития легального аудиовизуального продукта и борьбы с сайтами, распространяющими пиратский контент.

Инициатива насчитывает более 20 участников и партнеров, среди которых группы 1+1 media, StarLightMedia, Индустриальный телевизионный комитет (ИТК), Украинская Антипиратская Ассоциация (УАПА), компании Recreativ, Volia, FILM.UA Group, Smartsolutions Law Group, Gemius, Getty Images, Publicis Group, ассоциация ЕМА и другие.

Подробнее: https://legalcontentua.org/

О Smartsolutions Law Group

Smartsolutions Law Group - группа консалтинговых компаний, которая предоставляет решения в правовой, налоговой и финансовой сферах. Команда специалистов (адвокаты, юристы, судебные эксперты, бухгалтеры, аудиторы и аналитики) специализируется на борьбе с пиратством, защите бизнеса и управлении рисками и сопровождает IT проекты.

Подробнее: https://www.smartsolutions.ua/

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Автор: Григорий Бондарь