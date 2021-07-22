Решение Microsoft уже осудили многие пользователи, они "забросали" компанию негативными отзывами.

Компания Microsoft, которая обещала добавить в Windows 11 массу дополнительных функций, решила избавиться от полезных опций, нужных миллионам людей. Это уже заметили пользователи тестовой сборки новой ОС, решение корпорации вызвало массу негодования.

Об исчезновении трех полезных функций рассказали комментаторы в приложении для отзывов Feedback Hub.

Так, в Windows 11 нельзя закрепить нужное приложение. Если в "десятке" любой пользователь мог перетащить ярлык приложения в область панели задач и закрепить ее там, то теперь эта функция недоступна.

Вторая функция, которая исчезла в новой версии ОС, также касается панели задач. В Windows 11 пользователи не могут открыть закрепленные файлы в приложениях. В это же время, в Windows 10 можно легко открыть нужные файлы, к примеру, документы Word, при помощи перетаскивания их мышкой на закрепленный значок нужного приложения. Однако в тестовой сборке это сделать не получится.

Читайте такжеПользователи YouTube смогут оставлять чаевые авторам контента: как это работаетПомимо этого, в Windows 11 не работает вызов контекстного меню через нажатие правой кнопки мыши на панели задач. Эта функция существенно упрощала работу с ОС, однако компания Microsoft решила, что пользователи в такой опции больше не нуждаются.

Возможно, корпорация примет во внимание отзывы пользователей, ведь функции, которые исчезли, нравились миллионам людей. Также Microsoft может предложить альтернативные варианты, которые заменят удаленные опции.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Microsoft "оживит" легендарного помощника "Скрепыша".

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Автор: Полина Кузенко