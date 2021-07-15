Операционную систему Windows 365 можно будет запустить с любого устройства с выходом в интернет.

Microsoft представил новую операционную систему, которую можно будет открыть в браузере на любом устройстве. Облачная Windows 365 моментально загружается, легко администрируется и не требует особых знаний.

Об этом разработчики корпорации сообщили на конференции Microsoft Inspire.

В Microsoft отметили, что Windows 365 станет началом новой эпохи в мире технологий — эпохи облачных ПК. Пользователи смогут подключиться и работать со своего или любого другого компьютера, работающего на новой системе, из любой точки мира.

Получить доступ к рабочему месту с Windows 10 и всеми ее приложениями можно будет с любого устройства: Mac, iPad, устройство на базе Linux или планшет с Android.

Читайте такжеВозвращение Скрепки: Microsoft "оживит" легендарного помощника в OfficeПринцип работы Windows 365 прост. ОС будет работать в облаке Microsoft Cloud, позволяя использовать приложения, данные или настройки Windows с любого устройства. При этом сервис будет хранить все данные не на самом устройстве, а в облаке, что существенно повысит уровень безопасности.

В Microsoft считают, что Windows 365 решит проблемы, которые возникли как до, так и после пандемии. Так, сотрудники компаний получат возможность работать из любой точки мира, не думая о том, находятся ли все данные в безопасности. Любой сотрудник, компания которого будет использовать облачную ОС, сможет удаленно решать все рабочие вопросы и проблемы через свое устройство, просто заходя в необходимое приложение через браузерную Windows.

Запуск Windows 365 состоится 2 августа. Облачная ОС будет доступна по специальной подписке. Первыми ее смогут опробовать на деле только корпоративные клиенты.

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Автор: Полина Кузенко